Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen, aflata in dificultate in ceea ce privește lupta la titlu in Bundesliga, a facut un pas in direcția cea buna in remiza de marți, 2-2, de pe terenul lui Arsenal, in prima manșa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, considera atacantul Harry Kane, potrivit mediafax.

- Atacantul echipei Bayern Munchen, Harry Kane, a marcat al 32-lea sau gol in etapa a 28-a din Bundesliga, impotriva echipei Heidenheim (2-3). In minutul 38 al meciului, Kane a deschis scorul cu o pasa de la Serge Gnabry. Acest gol a devenit un record pentru fotbalistul englez. Pentru prima data in istoria…

- Echipa germana Bayern Munchen a fost invinsa sambata seara, pe teren propriu, scor 2-0, de catre formatia Borussia Dortmund, in etapa a 27-a din Bundesliga, potrivit news.ro Leroy Sane si Harry Kane au ratat pentru Bayern in startul meciului, dar scorul a fost deschis de oaspeti, prin Karim Adeyemi,…

- Atacantul englez Harry Kane, accidentat la o glezna in meciul castigat de Bayern Munchen cu Darmstadt (5-2), sambata, in Bundesliga, va fi tratat in Anglia unde a fost convocat la echipa nationala de fotbal, in vederea meciurilor amicale cu Brazilia si Belgia, a anuntat campioana en titre a Germaniei,…

- Atacantul englez Harry Kane a marcat de doua ori, marti seara, impotriva formatiei Lazio Roma (3-0), in mansa secunda a optimilor Ligii Campionilor si spera ca aceasta victorie sa reprezinte un punct de cotitura in campania de final de sezon a formatiei Bayern Munchen, potrivit news.ro. "Sa speram…

- Xabi Alonso, antrenorul echipei Bayer Leverkusen, a afirmat duminica, dupa a 20-a victorie a elevilor sai in campionatul de fotbal al Germaniei, ca titlul nu este inca jucat in Bundesliga, potrivit Agerpres. "Farmacistii" sunt neinvinsi in 24 de etape si au un avans de zece puncte fata de Bayern…

- Bayer Leverkusen ramane invincibila in acest sezon in Bundesliga obtinand vineri seara cea de-a 19-a victorie, 2-1 pe teren propriu cu Mainz 05, in prologul etapei a 23-a. Pe BayArena, Granit Xhaka (3) si Robert Andrich (68) au marcat golurile gazdelor, pentru oaspeti punctand Dominik Kohr (7). Mainz…

- Andreas Brehme, autorul golului victoriei pentru Germania in finala Cupei Mondiale din 1990, a murit la 63 de ani, noteaza news.ro. Brehme a castigat Bundesliga atat cu Kaiserslautern, cat si cu Bayern Munchen si a castigat, de asemenea, un titlu in Serie A cu Inter Milano.Cotidianul german…