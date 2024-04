Stiri pe aceeasi tema

- Violet, nu verde, ar fi culoarea preponderenta a vieții din Univers ● „Aurul proștilor” ar fi mult mai valoros decat și-ar fi imaginat cineva ● De ce au disparut vanatorii-culegatori din Europa?

- Ce spune acest test despre tineDaca ai vazut o pisica prima oara:Aceia dintre voi care au observat o pisica la prima vedere sunt adesea persoane care iau viața așa cum vine. Aceasta percepție sugereaza o abordare relaxata, caracterizata prin curiozitate și o apreciere pentru lucrurile marunte ale vieții.…

- Intr un efort dedicat de a promova rolul apei in mentinerea pacii pe pamant, Concursul "Apa este Viata 2024", care a evidentiat perspectiva si viziunea participantilor, a incheiat cu succes etapa de competitie si a ajuns la final. Intr un efort dedicat de a promova rolul apei in mentinerea pacii pe…

- Cercetatorii de la Institutul Salk pentru Studii Biologice din SUA au dezvaluit un studiu revoluționar, provocand o teorie ce ridica multe semne de intrebare. Potrivit acestuia, viața artificiala ar putea fi creata in laborator. Originile vieții pe Pamant raman un mister fascinant. Unii experți susțin…

- Atunci cand suntem captivați de o imagine, subconștientul nostru reacționeaza in mod subtil, ghidandu-ne spre ceea ce ne ambiționam sa realizam in viitor. Aceasta atractie poate fi reflectata in alegerile noastre, in direcția pe care o luam in viața sau in obiectivele pe care ni le stabilim. De asemenea,…

- E important insa ca zodiile sa urmareasca numai acele activitați și interese pentru care se simt menite, și sa o faca cu spirit practic și rațiune.Are loc insa și o cuadratura intre Venus și Luna care poate semana tensiune.BerbecIntensitatea pe care o resimți maine in dragoste poate fi intr-adevar inspaimantatoare,…

- Dintotdeauna oamenii au cautat necontenit raspunsuri la intrebari despre sensul și scopul lor pe acest Pamant. De ce suntem aici? Care este menirea noastra in acest vast Univers? Ei bine, se pare ca raspunsurile pot fi scrise in stele.Este adevarat ca fiecare semn zodiacal poarta cu sine un set distinct…

- In numai cateva zile, doi barbați s-au spanzurat la Penitenciarul Gherla. Autoritațile par depașite de situație. Miercuri dimineața, un apel la 112 a anunțat faptul ca un deținut de la Penitenciarul Gherla a fost gasit spanzurat. La fața locului a intervenit o ambulanța, dar nu s-a mai putut face nimic…