Vacanțe cu trenul în Europa. Ce variante ai pentru o excursie de vis pe calea ferată, la prețuri mici Vacanțe cu trenul in Europa, acesta pare a fi noul trend. Prin asocierea romantismului cu conștientizarea climatica și dorința de calatorii mai lente, trenurile de noapte sunt din ce in ce mai cautate in Europa. In ultimele luni, aceasta tendința a cunoscut o creștere semnificativa, cu noi rute și servicii ce au fost introduse. De exemplu, serviciul Night Jet conecteaza acum Munchen, Germania, cu La Spezia, Italia, facilitand astfel accesul calatorilor catre minunata Cinque Terra printr-o conexiune rapida. De asemenea, un tren Euronight nou circula intre Zurich și Zagreb, iar serviciul European… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu o bogata istorie a producerii berii și o cultura a consumului de bere bine inradacinata, Europa este o destinație de vis pentru pasionații acestei bauturi. In urma unui studiu desfașurat de un operator de turism, unele orașe au ieșit in evidența, primind cele mai multe voturi pentru experiența lor…

- Cu o bogata istorie a producerii berii și o cultura a consumului de bere bine inradacinata, Europa este o destinație de vis pentru pasionații acestei bauturi. In urma unui studiu desfașurat de un operator de turism, unele orașe au ieșit in evidența, primind cele mai multe voturi pentru experiența lor…

- Bucurestiul este unul dintre orasele europene cu cele mai scazute preturi ale locuintelor si cu cele mai ridicate niveluri ale accesibilitatii achizitionarii acestora, arata datele companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox publicate de Agerpres. „Cresterile preconizate ale salariilor,…

- ”Bucuresti este printre orasele europene cu cele mai scazute preturi ale locuintelor si cu cele mai ridicate niveluri ale accesibilitatii achizitionarii acestora”, dupa cum arata datele companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox, potrivit careia, cresterile preconizate ale salariilor…

- In topul destinațiilor europene spre care vor zbura romanii in aceasta primavara se numara: Milano, Roma, Paris, Londra, Barcelona, Bruxelles, Mallorca și Veneția. Peste 56% dintre romani și-au rezervat zborurile din timp, cu 31-90 de zile inaintea datei de plecare. Prețurile zborurilor incep sa creasca…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat, chiar in timp ce toți liderii PPE sunt la Congresul de la București, ca in opinia sa, președintele Klaus Iohannis ar fi potrivit pentru a deveni președinte al Consiliului European. In prezent, președintele Consiliului European este Charles Michel. ”Imaginea…

- Platforma European Coffee Trip a pus pe harta Batranului Continent 549 de prajitorii si aproape 4.000 de cafenele de specialitate. Cele mai multe unitati sunt in Londra, Praga si Berlin. Bucurestiul e pe locul al saselea in totalul oraselor analizate din Europa. Bucurestiul are 80 de cafenele de…

- Kim Petras a lansat EP-ul “Slut Pop Miami”. Proiectul cu 12 piese este continuarea EP-ului ei viral din 2022, Slut Pop. Tocmai la timp pentru luna iubirii, caștigatoare a unui GRAMMY, Kim Petras a lansat un alt set de piese bop-raunchy – Slut Pop Miami, EP-ul cu 12 piese, care prezinta un banger „Head…