La multi ani, Doina Levința! Cea mai cunoscuta creatoare de moda din Romania iși serbeaza astazi ziua de naștere. Doina Levința a reușit in anii grei de dinainte de 1989 sa izbuteasca intr-o lume in care nu intra oricine. Cea a modei internaționale. Romanca este primul designer din Europa de Est care a fost prezent la Saptamana Modei de la New York. A susținut prezentari ale brandului care ii poarta numele la Monte Carlo, Paris, apoi Washington, New York, Londra, Praga, Geneva, Madrid, Japonia, China, Berlin, Bruxelles, Chicago. Pentru intreaga sa creatie artistica, in anul 2000 Doina Levinta a primit Ordinul național „Pentru… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

