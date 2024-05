Chiar, nu ți-e rușine? Sinistrul nesimțit Tudose îl ironizează pe Mircea Geoană…

Vicepreşedintele PSD Mihai Tudose îl ironizează pe Mircea Geoană şi minimizează sondajele care îi dau acestuia şanse mari la alegerile prezidenţiale din acest an. „Da, o să ia 3%, 4%, am înţeles! Am mai văzut zei de-ăştia. Sunt… [citeste mai departe]