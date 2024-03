Diplomatul a fost expulzat pentru ca a organizat deschiderea de sectii de votare ilegale in regiunea separatista a Transnistriei pentru alegerile prezidentiale din Rusia. Guvernul de la Chișinau a luat aceasta decizie in semn de protest fața de deschiderea a șase secții de votare in Transnistria in locul unei secții de votare in capitala Moldovei, Chișinau, așa cum s-a convenit anterior. Rusia a deschis sase sectii de votare in stanga Nistrului la alegerile prezidentiale din weekend, in orasele Tighina, Tiraspol, Ribnita si Grigoriopol. Ambasadorul Rusiei la Chisinau, Oleg Vasnetov, a fost convocat…