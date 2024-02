Stiri pe aceeasi tema

- Simona Bucura Oprescu, Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, a semnat astazi la Liege, Belgia, foaia de parcurs a Uniunii Europene pentru economia sociala. Aceasta semnatura marcheaza un angajament ferm din partea Romaniei pentru dezvoltarea unei economii sociale puternice și incluzive in cadrul…

- Știți deja. Vladimir Putin i-a infipt in gat un interviu unui baiat dat afara de la FoxNews. Putin a sugerat ca Ucraina este un stat creat artificial de catre Stalin. Și a sugerat Romaniei, Ungariei și Poloniei ca ar putea recupera niște teritorii aflate acum in componența Ucrainei. Premierul Marcel…

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a decis sa demisioneze, chiar daca și-a indeplinit obiectivele legate de inceperea negocierilor privind aderarea țarii sale la UE. Nicu Popescu spune ca pur și simplu are nevoie de o pauza. „Pentru a evita orice…

- Președintele Klaus Iohannis a pocit , in fața ambasadorilor straini in Romania, numele unei țari pe care a vizitat-o. In primul discurs avut in acest an, președintele Klaus Iohannis a fost protagonistul unei gafe notabile atunci cand a prezentat, in fața ambasadorilor straini, țarile pe care le-a vizitat…

- Irina Vlah, fondatoarea Asociației „Platforma Moldova”, considera ca inițiativa Președintei țarii, Maia Sandu privind organizarea unui referendum de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana nu are nimic in comun cu votul propriu-zis pentru aderarea la UE. „Este vorba despre o acțiune de PR…

- Inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana pentru Republica Moldova și Ucraina reprezinta o veste buna și va aduce multe avantaje și Romaniei, considera europarlamentarul PSD Victor Negrescu.El a publicat vineri, pe Facebook, o lista cu „o parte din beneficiile pentru țara noastra”:…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a vorbit, astazi, la telefon, cu premierul Republicii Moldova, Dorin Recean. Ciolacu a subliniat sprijinul activ pe care Romania il acorda Republicii Moldova pentru inceperea procesului de negociere a aderarii la Uniunea Europeana. „Guvernul Romaniei va continua sa susțina…

- Secretarul de stat Adrian Dupu, șeful Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, s-a intalnit cu șefa Reprezentanței Comisiei Europene in Romania, Ramona Chiriac. Intalnirea a avut loc la Guvernul Romaniei, la sediul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. “Temele abordate au…