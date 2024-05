Stiri pe aceeasi tema

- Ciolacu, amenințari pentru bugetarii care protesteaza pentru salarii: Exista și soluții pentru structuri de personal mai suple Ciolacu, amenințari voalate pentru bugetarii care protesteaza pentru salarii: Sunt soluții pentru structuri de personal mai suple, a spus premierul. Mai mult, acesta a cerut…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, inaintea ședinței de guvern, aprobarea majorarilor salariale pentru anumite categorii de bugetari. Anunțul premierului vine dupa ce o parte din bugetarii care vor primi bani in plus s-au aratat nemulțumiți și au cerut o majorare mai mare. Proiectul de ordonanța…

- Greva la Registrul Comerțului. Nemulțumiți de salarii, angajații protesteaza incepand de astazi Greva la Registrul Comerțului. Nemulțumiți de salarii, angajații protesteaza incepand de astazi Sindicatul Angajatilor din Oficiul National al Registrului Comertului (SAONRC) intra joi in greva japoneza,…

- Sondaj eJobs x Up Romania: 41% dintre angajați sunt nemulțumiți și foarte nemulțumiți de actualul loc de munca. Salariul, relația cu managerul și lipsa recunoașterii profesionale sunt principalele motive de frustrare. O treime declara ca iși va schimba jobul in perioada urmatoare Conform celui mai recent…

- PSD iși asuma ca obiectiv politic major implementarea salariului minim european in Romania, pana la finalul anului 2024. In acest sens, in PSD s-a constituit un grup de lucru pentru elaborarea unei propuneri de reglementare, pentru transpunerea in legislația naționala a Directivei europene privind salariile…

- Marcel Ciolacu a declarat ca Romania nu poate suporta un sistem bugetar ca cel in care suntem acum și ca a inceput o reforma in acest domeniu, insa a dat asigurari ca „nu vorbim de dat oameni afara”. „Romania nu poate suporta un sistem bugetar ca cel in care suntem acum. Reformele pleaca de la […] The…

- Prima ordonanța a austeritații a fost data in mai 2023, respectiv OUG 34, dar efectele benefice ale acesteia nu se simt nicicum și pace. Astfel, daca la sfarșitul anului 2022 erau un numar de 1.278.688 angajați bugetari, la finele anului 2023 numarul acestora era de 1.292.559, iar in luna ianuarie 2024…

- Premierul a lansat ieri cateva obiective economice nu doar ambițioase, ci de-a dreptul nerealiste. Creșterea PIB, creșterea salariilor, investițiile straine și ajutorul de stat sunt țintele pentru urmatorii patru ani, in opinia dlui Ciolacu. Dar, obiectivele par a fi mai mult niște vise frumoase, susține…