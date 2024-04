Marcel Ciolacu a declarat ca Romania nu poate suporta un sistem bugetar ca cel in care suntem acum și ca a inceput o reforma in acest domeniu, insa a dat asigurari ca „nu vorbim de dat oameni afara”. „Romania nu poate suporta un sistem bugetar ca cel in care suntem acum. Reformele pleaca de la […] The post Marcel Ciolacu ameninta bugetarii: „O reașezare trebuie facuta”. Are un mesaj si pentru microintreprinderi first appeared on Ziarul National .