- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anuntat ca Guvernul adopta in sedinta de joi ordonanta de urgenta care prevede ca anumite categorii de bugetari vor beneficia de cresteri salariale de 10%, dar si decontari pentru ochelarii de vedere. Premierul a precizat ca ordonanta urmareste rezolvarea unor „inechitati”…

- Premierul Marcel Ciolacu a avertizat joi angajații de la Guvern „care protesteaza susținand ca muncesc prea mult pentru 1000 și ceva de euro pe luna” și sunt nemulțumiți de creșterea cu 10% a salariilor. „Cred ca atat la Guvern, cat și la Parlament, putem gasi soluții pentru structuri de personal mai…

- Marcel Ciolacu a transmis, astazi, in cadrul sedintei de guvern in care a fost aprobata cresterea de 10%, in doua transe, a salariilor unor categorii de bugetari, un mesaj pentru bugetarii nemultumiti de majorarea salariala.

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, inaintea ședinței de guvern, aprobarea majorarilor salariale pentru anumite categorii de bugetari. Anunțul premierului vine dupa ce o parte din bugetarii care vor primi bani in plus s-au aratat nemulțumiți și au cerut o majorare mai mare. Proiectul de ordonanța…

- „In sedinta de astazi de Guvern s-a aprobat o hotarare extrem de importanta pentru fermierii romani. Bugetul Ministerului Agriculturii a fost suplimentat cu suma de un miliard de lei si, asa cum am promis, demaram plata subventiilor pentru 100 euro/h in sectorul vegetal, pentru crescatorii de suine…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, cu privire la faptul ca ca pacienții cronici nu sunt scutiți de acea contribuție la sanatate care se reține pe durata concediului medical ca s-a luat o decizie rapida. ”CASS platim cu toții, și eu și dvs. Oriunde in lumea asta nu poți sa ții sistemul de sanatate…

- ”Ma bucur ca ieri a fost promulgata prelungirea plafonarii adaosurilor la alimentele de baza pana la finalul anului. Si ca in Parlament s-a votat plafonarea acelor dobanzi nesimtite la credite, de genul 20.000 la suta, practicata atata vreme de institutii financiare nebancare”, a spus premierul in sedinta…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat joi, despre o candidatura la europarlamentare, ca ministrii nu au aceasta posibilitate de candidatura pe lista de europarlamentare si ca premierul Ciolacu si-a dorit foarte mult sa continue cu aceasta echipa.Alina Gorghiu a fost intrebata la briefingul…