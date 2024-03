Stiri pe aceeasi tema

- Ciolacu vrea sa continue plafonarea prețurilor la alimentele de baza pana la finalul anului. El sustine ca „e o masura absolut justificata”. Premierul Marcel Ciolacu afirma, intr-o postare pe Facebook, ca sustine amendamentul depus, luni, in Parlament de PSD, prin care se prelungeste, pana la 31 decembrie,…

- ”Principalul efort va fi, in urmatoarele doua saptamani, sa imbunatatim mecanismele care tin sub control preturile la energie, gaze si alimentele de baza. Am vazut ca inflatia a revenit pe traiectorie descendenta, iar BNR prevede ca va ajunge sub 5% pana la finele anului. Scopul nostru este ca, pe langa…

- Se menține plafonarea! Guvernul va mentine mecanismul de plafonare a preturilor la energie si gaze cel putin pana in primavara anului 2025, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, transmite agerpres.ro . „Am vazut zilele acestea o intensa dezbatere europeana despre ce se va intampla cu gazele iarna…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca pana pe data de 10 februarie va veni o decizie definitiva in cazul Rosia Montana si ca s-a obisnuit ca notele de plata sa-i vina lui, ca prim-ministru, in acest context invocand si procesul cu Pfizer,. . „Va promit ca toate documentele, toate abuzurile, toate…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca Guvernul prelungeste cu inca 2 luni limitarea adaosului comercial la alimentele de baza, el aratand ca in lipsa acestei masuri, romanii ar fi platit preturi mai mari cu 20%, iar in unele cazuri cu mult peste acest nivel, de nesuportat pentru majoritatea…