- ”Proiectul de ordonanta de urgenta prevede reorganizarea activitatii agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) cu obiectivul de a consolida capacitatea institutionala a acesteia in colectarea veniturilor bugetului general consolidat dar si combaterea fenomenului de evaziune fiscala”, a spus…

- „Revenind la prioritațile momentului, va anunț ca principalul efort va fi, in urmatoarele doua saptamani, sa imbunatațim mecanismele care țin sub control prețurile la energie, gaze și alimentele de baza.Am vazut ca inflația a revenit pe traiectorie descendenta, iar BNR prevede ca va ajunge sub 5% pana…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca o prioritate majora a Guvernului este reprezentata de reorganizarea și digitalizarea ANAF pentru a crește eficiența colectarii veniturilor la bugetul de stat. Alta prioritate majora este reorganizarea ANAF, ca sa creștem eficiența colectarii veniturilor la buget.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, in debutul ședinței de guvern ca prioritar pentru miniștri in urmatoarele saptamani va fi ținerea sub control a prețurilor la energie, gaze și alimentele de baza. „Revenind la prioritațile momentului, va anunț ca principalul efort va fi, in urmatoarele doua…

- ”Voi invita la Guvern intreaga echipa de avocati, juristi si specialisti romani care a castigat procesul Rosia Montana, ca sa le transmit un mesaj de recunostinta din partea tuturor romanilor! Ei sunt cei care ne-au aratat ce inseamna cu adevarat «Sa Salvezi Romania»!”, a afirmat Marcel Ciolacu, luni…

- “Astazi mai rezolvam una dintre solicitarile esentiale ale transportatorilor. Devin functionale benzile dedicate vehiculelor inmatriculate in Uniunea Europeana. De ieri s-a deschis circulatia pe o asemenea banda in Vama Calafat, iar de astazi la Nadlac II si Bors II. Urmeaza si Vama Giurgiu in curand,…

- Marcel Ciolacu a declarat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca aceasta este o solutie pentru deficitul fortei de munca. “O alta prioritate, dupa discutiile din ultimele saptamani cu reprezentantii tuturor marilor investitori, atat romani, cat si straini, este sa gasim solutii pentru deficitul…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca Guvernul prelungeste cu inca 2 luni limitarea adaosului comercial la alimentele de baza, el aratand ca in lipsa acestei masuri, romanii ar fi platit preturi mai mari cu 20%, iar in unele cazuri cu mult peste acest nivel, de nesuportat pentru majoritatea…