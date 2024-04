Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut, joi, o intrevedere, la Palatul Victoria, cu directorul general al International Finance Corporation (IFC), Makhtar Diop, cu care a discutat, printre altele, despre „importanta unei tranzitii ecologice de succes”. Potrivit unui comunicat al Guvernului, temele abordate…

- Premierul a facut anunțul. Marcel Ciolacu a declarat ca este exclus ca in anul 2025 sa creasca taxele și impozitele pentru mediul privat. Acesta a declarat ca, deși este un fan al impozitarii progresive, ar fi de acord sa ramana cota unica, daca aceasta este cu adevarat unica pentru toata lumea. Marcel…

- ”Aprobam azi indicatorii unor noi investitii majore in infrastructura rutiera. Este vorba despre autostrada Craiova-Filiasi si Drumul Expres Filiasi-Targu Jiu. Sunt convins ca putem trece cat mai repede la proiectare si constructie, sunt 51,5 kilometri de autostrada si 59 de kilometri de drum expres.…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA), Guvernul a aprobat, in ședința de astazi, indicatorii tehnico-economici pentru construirea unei arene multifuncționale, al carei beneficiar va fi Clubul Sportiv Dinamo București. ...

- Actul normativ promulgat de catre seful statului stabileste unele masuri in derularea Programului national de investitii „Anghel Saligny”. Astfel, demersul are drept scop includerea in Program a obiectivului de investitii „Regenerarea spatiilor publice in zona Pasajul Unirii, prin realizarea lucrarilor…

- „Am vazut zilele acestea o intensa dezbatere europeana despre ce se va intampla cu gazele iarna viitoare. Vreau sa fiu foarte clar: noi vom continua mecanismul de plafonare a preturilor la energie si gaze cel putin pana in primavara lui 2025!”, a explicat Marcel Ciolacu, in debutul sedintei de joi a…

- „„Continuam sa ne respectam toate angajamentele fata de transportatori. Dupa ce am reusit sa reducem preturile politelor RCA, astazi vom decide sa compensam si cresterea accizei la motorina”, a afirmat Marcel Ciolacu, in debutul sedintei de joi a Guvernului. „Concret, Guvernul va restitui operatorilor…

- Primarul Constantin Toma a semnat, la inceputul acestei saptamani, la Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, contractul de „Reabilitare și modernizare a 14 strazi din municipiul Buzau’’, in valoare de 43.000.000 de lei, a anuțat acesta pe pagina sa oficiala de Facebook. „Iata…