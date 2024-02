Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, in debutul ședinței de Guvern, ca transportatorii romani vor avea prioritate in fața camioanelor din Ucraina sau Turcia, dupa ce se introduc la vami benzi speciale pentru vehiculelel din UE. „Azi mai rezolvam una dintre solicitarile esențiale ale transportatorilor.…

- Marcel Ciolacu a declarat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca aceasta este o solutie pentru deficitul fortei de munca. “O alta prioritate, dupa discutiile din ultimele saptamani cu reprezentantii tuturor marilor investitori, atat romani, cat si straini, este sa gasim solutii pentru deficitul…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca pana pe data de 10 februarie va veni o decizie definitiva in cazul Rosia Montana si ca s-a obisnuit ca notele de plata sa-i vina lui, ca prim-ministru, in acest context invocand si procesul cu Pfizer,. . „Va promit ca toate documentele, toate abuzurile, toate…

- ”Adopam azi noi acte normative in sprijinul fermierilor, stabilite impreuna cu acestia. Dupa sprijinul de 100 de euro pe hectar pentru fermierii din sectorul vegetal afectati grav de razboiul din Ucraina, venim cu o schema similara pentru crescatorii de animale. Acordam 100 de euro per animal pentru…

- Guvernul va aloca 100 de euro per animal pentru crescatorii de vite de carne si bivolite, cat și ajutoare financiare pentru crescatorii de porci si pasari, a anunțat premierul Marcel Ciolacu in debutul ședinței de guvern de joi, 25 ianuarie.Aceste masuri vin in contextul protestelor fermierilor și transportatorilor…

- Marcel Ciolacu a anunțat, inainte de ședința de Guvern, un prim pachet de masuri pentru fermieri și transportatori. ”Așa cum am promis, aprobam astazi un prim pachet de masuri convenite impreuna cu fermierii și transportatorii. Am discutat și cu micii fermieri și transportatori aflați in strada, și…

- Printre masurile care urmeaza sa fie adoptate astazi se numara controale inasprite la granițe pentru camioanele ucrainene, cantarirea camioanelor de transport marfa la punctele de trecere a frontierei, stabilirea unor limite pentru depașirea greutații camioanelor.Restituirea parțiala a accizei la motorina,…