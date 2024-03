Stiri pe aceeasi tema

- Romania a caștigat procesul pentru Roșia Montana cu compania Gabriel Resources, anunța premierul Ciolacu. Mai mult, tara noastra va primi despagubiri. Romania a caștigat in dosarul Roșia Montana in care Gabriel Resources cerea despagubiri de aproximativ 6,7 miliarde de dolari, potrivit Curtii de Arbitraj…

- Reclamantii din actiunea arbitrala in dosarul Rosia Montana, judecata la Curtea de Arbitraj International a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii (ICSID), Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey), sunt obligati sa ramburseze Romaniei cheltuielile…

- Romania a castigat vineri actiunea arbitrala in dosarul Rosia Montana, la Curea de Arbitraj Internationala a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii (ICSID), potrivit unui comunicat al Guvernului. Reclamantii din actiunea arbitrala in dosarul Rosia Montana, judecata…

- Brokerul BRK Financial Group este din Cluj-Napoca. Aceste actiuni au fost achizitionate la pretul mediu de 0,39 dolari canadieni la finalul anului trecut. De asemenea, BRK Financial Group detine 2.043.256 de warrants emise de Gabriel Resources; fiecare warrant da dreptul de a cumpara (subscribe) o actiune…

- Marcel Ciolacu a fost intrebat cand va face publice documentele privind Rosia Montana, el replicand: ”Cand va exista o decizie”. Intrebat ce ar trebui sa stie oamenii despre acest subiect, el a spus: ”Adevarul”. ”Cred ca romanii trebuie sa stie intotdeauna adevarul. La fel ca si cazul cu vaccinurile,…

