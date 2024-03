Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat luni ca va invita la Guvern intreaga echipa de avocati, juristi si specialisti romani care a castigat procesul Rosia Montana, ca sa le transmita un mesaj de recunostinta din partea tuturor romanilor.

- Ziarul Financiar prezinta prima declaratie a casei de avocatura care a castigat procesul Rosia Montana, relateaza Medaifax. Crenguta Leaua, avocat specializat in arbitraje internationale: „Suntem incantati sa vedem ca tribunalul arbitral ICSID a inteles situatia si argumentele prezentate de noi in…

- Premierul Marcel Ciolacu a raspuns sambata la acuzațiile USR și ale lui Dacian Cioloș, care spun ca liderul PSD ar fi manipulat evoluția acțiunilor Gabriel Resources pe piața de capital din Ontario declarand inaintea deciziei de arbitraj internațional ca statul roman ar putea pierde procesul privind…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, vineri seara, ca Romania a castigat procesul Rosia Montana. Instanta internationala a respins pretentiile reclamantilor, companiile Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey). ”Am castigat procesul Rosia Montana!!! Ne-am luptat pentru Romania pentru ca era…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, intr-o conferința de presa, ca daca se va confirma ca Romania a pierdut definitiv procesul intentat de Gabriel Resources pentru aurul de la Roșia Montana, atunci se va ocupa personal ca romanii „sa afle adevarul” despre vinovații in acest caz.„Cred ca v-ați…