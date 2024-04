Românii vor grătarele lor în ”Cartea Recordurilor” odată cu cel mai mare festival de fripturi. Vedetă, burgerul de crocodil! Romanii vor gratarele lor in ”Cartea Recordurilor”. Cu un mic antrenament de 1 mai, grataragii amatori și profesioniști se pregatesc pentru cel mai mare festival barbeque din Europa. Eveniment ce va avea avea loc pe 10-12 mai a.c., la Lagoo Snagov și la care se vor intrece chefi din zece țari. Pe o suprafața de 100.000 mp, cel mai mare festival al gratarelor, eveniment care celebreaza arta gatitului cu foc și fum, ii aduce pe cei mai importanți producatori și distribuitor de produse din carne din Romania, asociați cu cei mai cunocuți chefi din segmentul barbeque. In cele trei zile ale festivalului,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

