Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan-Radu Oprea, se afla in Qatar alaturi de premierul Marcel Ciolacu. Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Stefan-Radu Oprea, a declarat recent ca este convins ca numarul de turiști din Qatar care viziteaza Romania va crește…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a fost primit, miercuri, la Amiri Diwan, sediul conducerii Qatar-ului, de seicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, premierul si ministrul de Externe al statului. Cei doi inalti oficiali vor avea o intrevedere tete-a-tete, urmata de discutii in plenul celor doua…

- Ștefan Radu Oprea, Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, a anunțat luni ca prețul unui șezlong va ajunge și la 100 de lei pe litoral. In plus, a adaugat el, inca nu s-a facut licitația pentru plaje, deși “1 mai bate la ușa”. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii Romania Politica,…

- Corpul de control va verifica activitatea Cupru Min Abrud. Se analizeaza pierderi financiare. Anunțul ministrului Economiei Corpul de control va verifica activitatea Cupru Min Abrud. Se analizeaza pierderile financiare inregistrate de companie. Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului,…

- Reprezentantii Ministerului Economiei discuta cu foarte multi parteneri pentru a putea produce in Romania echipamentele de care Ministerul Apararii Nationale, armata romana si celelalte ministere de forta au nevoie, a declarat, ieri, la Senat, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan-Radu…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea, a susținut, la o intalnire cu industria siderurgica in Bruxelles, introducerea unui criteriu geografic pentru alocarea sumelor din Fondul de Inovare.

- Romania are materii prime pe care poate sa le exploateze responsabil, iar speculatiile bursiere cu resursele minerale ale romanilor trebuie sa inceteze, afirma Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea. "Romania a castigat procesul Rosia Montana. Asta in ciuda celor…

- Stațiunea Voineasa și-a inchis cel mai celebru hotel, Lotru, iar soarta sa este crunta. Intrebat ce soluții are pentru salvarea ei, ministrul Radu Oprea da un raspuns alambicat. Ministrul Economiei, Ștefan-Radu Oprea, a raspuns alambicat la o interpelare parlamentara facuta de catre senatorul Claudia-Mihaela…