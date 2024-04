„Isi face datoria ANAF. Am castigat un proces. S-au pornit procedurile legale. Presupun ca si daca ei castigau procesul, faceau la fel”, a afirmat Marcel Ciolacu, intrebat daca stie si are de comentat ceva despre faptul ca ANAF a pus sechestru pe actiunile companiei Gabriel Resources si astfel nu poate vinde actiunile detinute in proiectul Rosia Montana, vineri, dupa vizita facuta la santierul proiectului „Centura Barlad”. Potrivit unor surse oficiale citate de catre G4Media, statul roman, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, a pus sechestru asigurator pe actiunile Gabriel Resources,…