- „Isi face datoria ANAF. Am castigat un proces. S-au pornit procedurile legale. Presupun ca si daca ei castigau procesul, faceau la fel”, a afirmat Marcel Ciolacu, intrebat daca stie si are de comentat ceva despre faptul ca ANAF a pus sechestru pe actiunile companiei Gabriel Resources si astfel nu poate…

- Romania a caștigat in dosarul Roșia Montana in care Gabriel Resources cerea despagubiri de aproximativ 6,7 miliarde de dolari, potrivit Curții de Arbitraj Comercial Internațional de la Washington.

- Premierul Marcel Ciolacu a decis sa renunțe la ideea organizarii unui referendum pentru exploatarea resurselor de la Roșia Montana, ca urmare a deciziei Curții de Arbitraj de la Washington in favoarea Romaniei. Curtea Internaționala pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții (ICSID)…

- Romania a caștigat litigiul in dosarul Roșia Montana, dar și Gabriel Resources a avut de caștigat, la acest lucru contribuind din plin Gvernul Ciolacu. In urma declarațiilor pe care mai mulți oficiali ai Guvernului, in frunte cu premierul Marcel Ciolacu, le-au oferit presei, prețul acțiunilor Gabriel…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, 7 martie, ca așteapta mai intai verdictul in cazul Roșia Montana și apoi va putea face comentarii ample in cazul „Eu aș face referendum daca este oportun sa scoatem aurul din Roșia Montana”, a spus șeful Executivului inaintea ședinței de Guvern de la Palatul…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit, in interiorul Guvernului, despre posibilitatea inițierii unui referendum național pe tema Roșia Montana. Premierul ar dori ca romanii sa decida, in urma unei dezbateri naționale, daca vom exploata aurul de la Roșia Montana sau nu. ”Sa facem referendum daca e oportun…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, intr-o conferința de presa, ca daca se va confirma ca Romania a pierdut definitiv procesul intentat de Gabriel Resources pentru aurul de la Roșia Montana, atunci se va ocupa personal ca romanii „sa afle adevarul” despre vinovații in acest caz.„Cred ca v-ați…

