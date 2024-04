”Am incredere ca in Romania vom reusi sa construim primul centru de excelenta in protonoterapie din regiune. Inregistram acest proiect in lista de prioritati, pentru ca avem finantarea necesara si pentru ca face parte dintr-un program mai amplu de masuri pe care le-am initiat pentru a veni in sprijinul pacientilor cu afectiuni oncologice”, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Proiectul cuprinde atat partea de modernizare, reabilitare si extindere a cladirii destinate tratamentelor de zi cu zi si de durata, cat si dotarea centrului cu echipamente de imagistica: PET-RMN, RMN 3T, RMN…