Stiri pe aceeasi tema

- Olimpia Oprea, medic primar obstetrica-ginecologie, le atrage atenția femeilor asupra importanței efectuarii de ecografii mamare sau mamografii. Investigațiile au ca scop depistarea in stadiu incipient a cancerului de san.

- In data de 12 martie, de la ora 19, la Filarmonica din Timișoara va avea loc spectacolul De la suflet la suflet. Maria Coman este un artist care, prin vocea sa unica și prin prezența plina de feminitate și grație a cucerit inimile celor care au ascultat-o in ultimii trei ani atat in țara, cat […] Articolul…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut un discurs, in Parlamentul European, care a lasat impresia ca iși depune serios candidatura pentru o funcție importanta in Europa. La final, liderul europarlamentarilor PNL, Rareș Bogdan, le-a spus europarlamentarilor ca au avut privilegiul de a fi ascultat ”un…

- Un proiect original al societații civile: Asociația de prietenie Romania-Georgia “Antim Ivireanul” Importanța domeniului Puterea unei țari și a unui popor sta in principal in capacitațile economiei naționale, in forța armatei, in coeziunea interna și in relațiile de prietenie externe. La randul lor,…

- Schimbari majore pentru șoferii din Romania: rovinieta de șapte zile care le permite șoferilor circulația pe drumurile publice dispare. Conform unui proiect de ordonanța de urgența emis de Guvern, se elimina rovinieta de șapte zile și se adauga posibilitatea cumpararii unei roviniete valabila o zi. …

- Transportul public local targoviștean, un proiect care da rezultate, peste 136.000 de calatori au utilizat autobuzele targoviștene pe traseele interne in luna noiembrie 2023, fata de aproximativ 89.000 in luna noiembrie a anului trecut, creșterea numarului de calatori depașind 50%! ” Cele 21 de autobuze…

- In Romania anului 2023 se poarta continuitatea in funcțiile de conducere ale universitaților romanești. Dupa ce Marian Preda a fost reconfirmat in funcția de rector al Universitații București, a venit acum randul nepotului lui Vasile Blaga, Marilen Gabriel Pirtea sa obțina inca un mandat de rector la…