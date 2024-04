Cristian Bușoi, unul dintre „veteranii” liberali de la Bruxelles, nu se mai regasește pe lista actuala de europarlamentari, dar, in schimb, s-a reorientat și a preluat fraiele unei importante organizații municipale a PNL. Cristian Bușoi, cel mai longeviv liberal din Parlamentul European, a fost ejectat de pe lista comuna PSD-PNL pentru alegerile din 9 iunie 2024. Dar, in schimb, conducerea PNL a gasit imediat pentru el o „jucarie” politica in țara. Aseara, Comitetul Director Judetean al PNL Timis a decis numirea unui nou presedinte interimar al Organizatiei PNL Timisoara, in persoana europarlamentarului…