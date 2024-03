Stiri pe aceeasi tema

- Birourile Parchetului European (EPPO) din Timisoara si Bucuresti au desfasurat perchezitii la Arad si in alte locuri, intr-o ancheta cu privire la o presupusa frauda la un proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 estimata la peste trei milioane de euro din fonduri nerambursabile…

- Birourile Parchetului European (EPPO) din Timisoara si Bucuresti au desfasurat perchezitii la Arad si in alte locuri, intr-o ancheta cu privire la o presupusa frauda la un proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, estimata la peste trei milioane de euro din fonduri nerambursabile…

- Birourile Parchetului European (EPPO) din Timisoara si Bucuresti au desfasurat perchezitii la Arad si in alte locuri, intr-o ancheta cu privire la o presupusa frauda la un proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 estimata la peste trei milioane de euro din fonduri nerambursabile…

- Politisti si procurori au facut 21 de perchezitii domiciliare, miercuri, in Bucuresti, Arad si Timisoara, dar si in trei comune, la samsari care ar fi adus in ultimii ani masini din Franta pentru a le vinde fara sa plateasca taxe, sapte persoane fiind conduse la audieri.

- Politisti si procurori au facut 21 de perchezitii domiciliare, miercuri, in Bucuresti, Arad si Timisoara, dar si in trei comune, la samsari care ar fi adus in ultimii ani masini din Franta pentru a le vinde fara sa plateasca taxe, sapte persoane fiind conduse la audieri.Perchezitiile au fost facute…

- In anul centenarului sau, Institutul Francez din Romania organizeaza cea de-a 28-a ediție a FESTIVALULUI FILMULUI FRANCEZ ce se va desfașura in perioada 21-31 martie la București și in alte 12 orașe din țara: Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Arad, Brașov, Br

- 21 de fugari au fost aduși in țara in ultima saptamana. ”O victorie in lupta impotriva infracționalitații”, a declarat ministrul Alina Gorghiu. Ministrul Justiției , Alina Gorghiu, a facut o declarație interesanta astazi, la conferința de presa organizata in urma lansarii candidatului liberal la Primaria…

- O filiera internationala de trafic de persoane, care racolau clienti din București și Timișoara, ii calauzeau peste granita, spre Ungaria, cu destinația Europa de Vest, a fost descoperita de procurorii DIICOT si politistii de frontiera care, in timpul anchetei, au prins mai multe transporturi.