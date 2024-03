Stiri pe aceeasi tema

- 121 de mașini, sume de bani și alte bunuri au fost ridicate in urma unor percheziții facute de polițiștii din Timiș intr-un dosar de evaziune fiscala. Operațiunea a avut loc miercuri. Șapte persoane au fost duse la audieri. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Timiș, sub…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Timiș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș, au efectuat, miercuri, 21 de percheziții domiciliare. Vizate au fost adrese din București, Arad, Timișoara și comunele Sacalaz, Giroc și Moșnița Noua,…

- Un barbat a fost retinut si peste 170 kilograme de tutun frunze uscat si aproximativ 8 kilograme de tutun maruntit au fost confiscate de politistii harghiteni intr-un dosar de infractiuni economice, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), potrivit Agerpres, potrivit Agerpres.…

- "La data de 17 februarie a.c., in jurul orei 02:01, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca, la un imobil din comuna Mogoșoaia, a izbucnit un scandal intre mai multe persoane.Polițiștii din Buftea și Mogoșoaia, impreuna cu polițiștii Serviciului pentru Acțiuni…

- O femeie in varsta de 43 de ani a fost omorata de concubinul ei, in varsta de 48 de ani, dupa ce a fost lovita in urma unui conflict spontan, declansat pe fondul consumului de bauturi alcoolice, cei doi locuind la o stana din comuna Ruginesti, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- La aceasta ora, politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Constanta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, efectueaza 8 perchezitii domiciliare, in judetele Constanta si Ilfov, intr un dosar penal ce are ca obiect…