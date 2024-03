Stiri pe aceeasi tema

- Politisti si procurori au facut 21 de perchezitii domiciliare, miercuri, in Bucuresti, Arad si Timisoara, dar si in trei comune, la samsari care ar fi adus in ultimii ani masini din Franta pentru a le vinde fara sa plateasca taxe, sapte persoane fiind conduse la audieri.Perchezitiile au fost facute…

- 121 de mașini, sume de bani și alte bunuri au fost ridicate in urma unor percheziții facute de polițiștii din Timiș intr-un dosar de evaziune fiscala. Operațiunea a avut loc miercuri. Șapte persoane au fost duse la audieri. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Timiș, sub…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Timiș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș, au efectuat astazi 21 de percheziții domiciliare, in București, Arad, Timișoara și comunele Sacalaz, Giroc și Moșnița Noua, in cadrul unui dosar penal…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Timiș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș, au efectuat, miercuri, 21 de percheziții domiciliare. Vizate au fost adrese din București, Arad, Timișoara și comunele Sacalaz, Giroc și Moșnița Noua,…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au desfașurat 6 percheziții, in județele Argeș, Ilfov și in municipiul București, in doua dosare penale privind persoane juridice care nu…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a doi inculpati, cetateni pakistanezi, pentru infractiuni concurente la trafic de migranti si lipsire de libertate in mod ilegal a altor doua persoane, transfugi srilankezi.In…

- In ziua de 4 ianuarie 2024, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Argeș au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, privind savarșirea infrac țiunii de evaziune fiscala. Din cercetari s-a stabilit…

- Percheziții mamut la mafia din casinouri: cum era caștigat, de fapt, marele Jackpot?Zeci de percheziții au loc marți dimineața in Caraș-Severin, Timiș și București la persoane acuzate ca au fraudat aparatele de jocuri de noroc de tip slot machine din mai multe locații din județele Caraș-Severin, Timiș,…