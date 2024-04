Stiri pe aceeasi tema

- Doar 40% dintre candidații inscriși in cadrul primei serii de recrutare-selecție a soldaților profesioniști in Armata Romaniei din acest an au fost admiși, anunța Ministerul Apararii Naționale (MApN). Statul Major al Apararii a analizat, in lunile februarie, martie si aprilie, desfasurarea primei serii…

