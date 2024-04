Stiri pe aceeasi tema

- Marți in jurul pranzului, un barbat a descoperit sub mașina un dispozitiv suspect. S-a dat imediat alarma, mai ales ca in zona se afla Spitalul de Pediatrie, dar și Poliția Locala. La fața locului au fost mobilizate forțe antitero, dar și polițiști și mascați. Citește și: Salariați de la Dacia morți…

- Un entuziast al mașinilor vechi din Ploiești a reușit sa duca la bun sfarșit un proiect impresionant alaturi de doua echipe de specialiști: a restaurat o Dacia 1300 și a transformat-o intr-o mașina electrica. Dupa finalizarea restaurarii in 2023, proprietarul a decis sa puna mașina restaurata in vanzare,…

- ”Deblocam si Rabla. Nu sunt de acord sa mai dam 10.000 euro sa-ti iei o masina electrica de 200.000 de dolari sau euro. Credeti-ma, prefer la programul Rabla sa mergem pe masinile produse in Romania, prioritate au, normal, cele pe criteriu verde. Cred ca in acest moment intram intr-o normalitate, a…

- Astazi cu toții știm ca presupusa prima mașina construita in Romania era Dacia, de fapt ambiția lui Nicolae Ceaușescu. Dar daca v-am spune ca, de fapt, prima mașina construita in Romania nu e Dacia, nici Aro și nici Malaxa?

- Un barbat de 30 de ani a decedat, azi noapte, pe un drum din judetul Satu Mare, dupa ce masina in care se afla a intrat intr-un stalp. Detașamentul de pompieri Satu Mare a intervenit cu doua autospeciale de stingere și o autospeciala cu modul pentru descarcerare. Accidentul rutier s-a produs in localitatea…

- Un accident teribil a avut loc, in noaptea de vineri spre sambata, pe un drum din judetul Satu Mare. Un barbat de 30 de ani a murit, dupa ce masina in care se afla a intrat intr-un stalp, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes".

- Un tanar din comuna Lazuri, județul Satu Mare, a fost prins in timp ce fura o duba cu mașina de pe o platforma parcata in fața unei societați comerciale. Polițiștii din Seini au intervenit dupa ce o femeie a sesizat dispariția autoutilitarei și a autoturismului in noaptea de 30/31 ianuarie. Prin activitați…