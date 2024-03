Un OZN de o formă total neobișnuită a fost semnalat în localitatea Abrud O apariție naucitoare pe bolta instelata a localitații Abrud! Un obiect zburator neidentificat (OZN), cu o forma total deosebita, a fost raportat de catre locuitorii din Abrud. A plutit timp de 20 de minute, deasupra unitații militare din localitate, fara sa emita vreun zgomot. Nu departe de Abrud se afla Roșia Montana. Ceea ce provoaca speculații nesfarșite cu privire la scopul prezenței OZN-ului in zona. Atunci cand intalnesc un fenomen total necunoscut, oamenii tind sa-l explice prin referiri la universul cunoscut. Astfel, martorii fenomenului descriu obiectul ca foarte asemanator cu un obiect… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O mașina s-a facut scrum, in noaptea de duminica, in localitatea Vlaha.,,Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Florești au intervenit in cursul nopții trecute pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit intr-un autoturism staționat intr-o gospodarie din localitatea Vlaha, comuna Savadisla.”, transmite…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații Luna. „In accident au fost implicate un autocamion și un autoturism. In autoturism a fost blocat un barbat, iar pompierii l-au extras in siguranța, pentru a nu agrava posibilele…

- Un barbat care tranzita municipiul Turda, județul Cluj, a oprit mașina in drum și a urinat pe un stalp, ziua in amiaza mare. Scena a fost fotografiata de un șofer șocat pe strada Gheorghe Barițiu, din Turda. Mașina a fost trasa ușor pe un trotuar, dar acolo este numai o banda pe sens, iar șoferul…

- Un șofer a pierdut controlul volanului, iar autoturismul a fost proiectat in curtea unui om, prin gard! Accidentul s-a produs aseara, in localitatea Fizeșu Gherlii, iar un barbat a fost nevoit sa fie transportat la spital. ”Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta seara la un…

- Un adolescent in varsta de 15 ani a fost ranit, duminica seara, intr-un accident petrecut in localitatea Manastirea, din județul Cluj. Șoferul, un tanar de 26 de ani, care a fost și el ranit, era baut și avea permisul suspendat. In urma accidentului, șoferul și pasagerul au fost transportați la spital.…

- Accident cu mașina de poliție la protestul transportatorilor din Cluj. Coliziunea a avut loc in centrul orașului. Martorii spun ca un alt autoturism a virat brusc și a intrat in coliziune cu autospeciala. Intre timp, in capitala, protestatarii au ajuns la Ministerul Finanțelor, unde se afla deja de…

- Un accident rutier s-a produs, joi dimineața, la intrare in localitatea Barai. Un autoturism s-a rasturnat iar o persoana a ajuns la spital in urma impactului. Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut la intrare in localitatea Barai. „La…

- Poliția a deschis o ancheta interna dupa raspunsul controversat oferit de un dispecerConducerea IPJ Cluj a dispus o ancheta interna pentru stabilirea modului in care a fost gestionat un apel la 112, facut miercuri, 27 decembrie, dupa ce doi minori ar fi fost agresați pe o strada din localitatea Suceagu.„Avand…