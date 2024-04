ANAF Introduce o nouă „taxă pe lux” pentru proprietarii de proprietăți și mașini din România Intr-o mișcare care a starnit atat ingrijorare, cat și dezbateri, autoritatea fiscala romana, ANAF, intenționeaza sa implementeze o noua obligație fiscala care vizeaza proprietarii de proprietați și mașini bogate. Incepand din acest an, ANAF va incepe sa emita notificari pentru plata așa-numitei „taxe de lux”. „Taxa pe lux”, adoptata anul trecut, va fi acum pusa […] The post ANAF Introduce o noua „taxa pe lux” pentru proprietarii de proprietați și mașini din Romania appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei are in vedere doua proiecte de proporții monumentale, care promit sa redefineasca structura și funcționarea țarii in viitorul apropiat. Sub conducerea premierului Marcel Ciolacu, aceste inițiative, reforma fiscala și regionalizarea, sunt menite sa aduca schimbari semnificative in modul…

- Praful saharian a revenit, marți, in țara noastra și persista pana joi, anunța Administrația Naționala de Meteorologie. Medicul Beatrice Mahler avertizeaza ca acest praf patrunde ușor in plamani și provoaca iritații locale. Mașinile, strazile, acoperișurile au fost acoperite cu un strat fin de praf…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit astazi despre inflația din Romania, susținand ca aceasta se afla pe un trend descendent și chiar ”accelerat”. Cu toate acestea, prim-minitrul a uitat sa spuna ca țara noastra are cea mai mare rata a inflației din Uniunea Europeana, conform datelor oficiale. Ciolacu…

- Gigantul auto care aduce in Romania mașini venite parca din viitor urmeaza sa iși faca simțita prezența in urmatoarele luni. Compania a caștigat teren in America de Sud, Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est. Gigantul auto care aduce in Romania mașini venite parca din viitor Farizon este un brand chinezesc…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a analizat problema impozitarii concediilor medicale. El pledeaza pentru o abordare prudenta și colaborare intre Ministerul Sanatații, Ministerul Finanțelor și Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) pentru a evalua posibilitatea eliminarii impozitului pe…

- Premierul Marcel Ciolacu a venit cu o veste excelenta. Din punctul sau de vedere, Romania va avea cea mai mare creștere economica din Europa, in 2024! Premierul Marcel Ciolacu vede Romania campioana in Europa, atunci cand vine vorba despre creșterea economica. Președintele Partidului Social Democrat…

- Potrivit legislației in vigoare, anumiți conducatori auto nu mai sunt obligati sa plateasca impozit auto in acest an. Proprietarii de mașini din Romania sunt obligați sa plateasca impozitul auto la plafoanele stabilite, insa in Codul Fiscal sunt menționate categoriile de șoferi care sunt scutiți de…

- Predictibilitatea este necesara și ceruta de mediul de afaceri pentru ca legislația fiscala trebuie sa aiba un anumit grad de certitudine pe termen lung, in așa fel incat companiile mici, mari, dar și noi, cetațenii, sa putem facem planuri de viitor fara sa avem teama ca planurile noastre pot fi stricate…