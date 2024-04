Guvernul Romaniei are in vedere doua proiecte de proporții monumentale, care promit sa redefineasca structura și funcționarea țarii in viitorul apropiat. Sub conducerea premierului Marcel Ciolacu, aceste inițiative, reforma fiscala și regionalizarea, sunt menite sa aduca schimbari semnificative in modul in care Romania se dezvolta și opereaza. Reforma fiscala este unul dintre pilonii centrali ai […] The post Prioritațile domnului Ciolacu: proiectele majore de reforma ce vor redefini viitorul țarii appeared first on Puterea.ro .