Cimitirul Wadi Al-Salam este cel mai mare cimitir din lume

- Valul 3 de energie ndash; partea intai ndash; ziua 105 martie 2024"Invata i pe oameni sa fie creatori, nu consumatori" a spus candva Leonardo da Vinci.Am regasit citatul pe o foaie, facand curat in hartiile din biblioteca.Pentru ca este luna in scadere si ordinea curatenia functioneaza bine, m am apucat…

- Din pacate, este cruda realitate: un tanar drogat, agitand un satar, a amenințat ca pot muri oameni. El tocmai a coborat de la volanul unui Jeep, in care se afla și un caine periculos, metis cu rasa Amstaff. In cele din urma tanarul de 34 de ani din județul Hunedoara a fost internat la Secția […] The…

- Cel puțin 112 palestinieni au fost uciși și 760 au fost raniți in Gaza in timp ce incercau cu disperare sa ajunga la ajutoarele umanitare transportate in camioane printr-un coridor umanitar a carui securitate era asigurata de trupele israeliene. Autoritațile palestiniene controlate de Hamas acuza ca…

- Suntem la inceput de saptamana, așa ca va propunem o noua iluzie optica. Doar cei mai inteligenți oameni o pot rezolva. Tot ce trebuie sa faceți este sa descoperiți care dintre autobuzele prezentate mai sus este mai mare. Iluzia optica pentru cele mai inteligente persoane Iluziile optice sunt o modalitate…

- Un incendiu a izbucnit la un etaj superior al unui bloc cu 14 etaje in cartierul Campanar din Valencia. Blocul are 138 de apartamente, in care locuiesc aproximativ 450 de locuitori. Cel puțin patru persoane au murit și 19 sunt disparute dupa ce un bloc de 14 etaje a fost mistuit de un incendiu puternic.…

- Un turdean ne-a semnalat o problema pe care o are in zona școlii „Teodor Murașanu” de pe strada „Gheorghe Barițiu”. „Am dori sa avem o stație de autobuz in zona școlii „Teodor Murașanu” langa sala de sport. Suntem mulți oameni in varsta in zona aceasta și cea mai apropiata stație este la CNMV sau la…

- Varsta medie a europenilor este in creștere, iar in Europa care imbatranește, Italia este protagonista. In ultimul deceniu, tendința demografica a fost de așa natura incat varsta medie a cetațeanului Uniunii Europene a cunoscut o creștere de 2 ani și 4 luni, care in Italia devine patru ani plini.Rezultatul…

- Ceea ce intuiam ca se va intampla, in urma cu vreo doi ani, se intampla acum: PNL Hunedoara, sub bagheta șuie și aroganta a Vetuței Stanescu și sub orgoliul rural greu de masurat al prefectului Calin Petru Marian, autopropus candidat, se naruie chiar inainte de cel mai important set de alegeri din…