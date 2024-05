Stiri pe aceeasi tema

- Autorul atacului armat asupra premierului slovac Robert Fico s-ar putea sa nu fi fost doar un "lup singuratic", cum s-a crezut pana in prezent, a declarat duminica ministrul de interne slovac Sutaj Estok, in timp ce autoritatile incearca sa elucideze deplin tentativa de asasinat, relateaza Reuters,…

- Atacatorul premierului impușcat Robert Fico a fost arestat pentru tentativa de omor, dupa ce a fost audiat timp de trei ore. In fata magistraților, individul a solicitat o masura mai blanda si si-a motivat gestul extrem.

- Apar noi detalii șocante in cazul premierului Slovaciei, Robert Fico, cel care a fost impușcat in plina strada. Politicianul a fost tinta unei tentative de asasinat in orasul Handlova. Au aparut și primele imagini de la incidentul șocant! Se pare ca agenții de securitate au facut o greșeala majora.…

- Barbatul care l-a impușcat pe premierul slovac Robert Fico a fost inculpat pentru „tentativa de omor cu premeditare”, a anuntat joi ministrul slovac de Interne, Matus Sutaj Estok, potrivit News.ro.

- Premierul Slovaciei, Robert Fico, se afla in stare grava la spital, dupa ce un barbat de de 71 de ani l-a impușcat in momentul in care a trecut prin mulțime. Prins de politie, Juraj Cintula a afirmat ca „nu este de acord cu politica Guvernului”. Juraj Cintula, atacatorul lui Robert Fico, a fost membru…

- Atacul comis miercuri impotriva premierului Robert Fico a fost calificat de autoritatile de la Bratislava drept un asasinat motivat politic. Atacul comis impotriva premierului Robert Fico a fost clasificat drept asasinat, autorul tragand cinci focuri de arma, a anuntat ministrul de interne Matus Sutaj…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, miercuri, ca l-a cunoscut pe premierul Slovaciei, Robert Fico, au fost colegi in Consiliul European, doar ca atunci deși era de stanga era „mult mai puțin suveranist decat e acum”.

- Primaria capitalei a venit cu o reacție la unele declarații facute de catre prim-ministrul Dorin Recean in cadrul ședinței de astazi a Guvernului, noteaza Noi.md. Comentariul Primariei capitalei se refera, mai exact, la declarațiile premierului in privința situației cu asistenții personali. "Guvernul…