- Juraj Cintula, 71 de ani, barbatul care l-a impușcat pe premierul slovac a pledat vinovat in timpul interogatoriului de sambata, 18 mai, transmit site-ul postului TA3 și portalul Noviny.Cintula a fost audiat, timp de mai bine de trei ore, de Tribunalul Penal Specializat (STS) din Pezinok, vestul țarii,…

- Premierul slovac Robert Fico, grav ranit dupa ce a fost impușcat pe 15 mai intr-o tentativa de asasinat, a fost operat din nou vineri, iar starea sa se mentine grava, au anunțat directoarea spitalului unde este internat si ministrul de interne Robert Kalinak, transmit agentiile AFP si TASR, citate de…

- Premierul polonez Donald Tusk a anuntat joi ca a primit amenintari dupa tentativa de asasinare a omologului sau slovac Robert Fico, iar un site de stiri polonez sustine ca masurile de protectie a sefului executivului polonez vor fi consolidate, transmite Reuters, preluata de Agerpres."Au fost multe…

- Premierul polonez Donald Tusk a anuntat joi ca a primit amenintari dupa tentativa de asasinare a omologului sau slovac Robert Fico, un website de stiri polonez sustinand ca masurile de protectie a sefului executivului polonez vor fi consolidate, transmite Reuters. ”Au fost multe din acestea ieri”, a…

- Pe rețelele de socializare a aparut un filmuleț in care se exprima insuși asasinul Juraj Cintula care povestește de ce l-a atacat pe premier.„Nu sunt de acord cu politica guvernului. A fost eliminata mass-media. De ce este atacata RTVS, de ce este dat afara Mazak din pozitia sa”, a spus barbatul l-a…

- Premierul Slovaciei, Robert Fico, se afla in stare grava la spital, dupa ce un barbat de de 71 de ani l-a impușcat in momentul in care a trecut prin mulțime. Prins de politie, Juraj Cintula a afirmat ca „nu este de acord cu politica Guvernului”. Juraj Cintula, atacatorul lui Robert Fico, a fost membru…

- Premierul Slovaciei, Robert Fico, a fost impușcat de un barbat de 71 de ani care fondase in urma cu mai mulți ani o „mișcare antiviolența”. Fico, despre care medicii spun ca e in stare stabila, a fost impușcat de cinci ori cand ieșea dintr-o intalnire guvernamentala. Atacatorul a fost prins imediat…

- Atacatorul care l-a impușcat, miercuri, 15 mai, pe premierul pro-rus al Slovaciei, Robert Fico, ar fi scriitorul și poetul Juraj Cintula, in varsta de 71 de ani, din orașul Levice, scrie Novaia Gazeta Europe.