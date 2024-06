Stiri pe aceeasi tema

- Filarmonica George Enescu organizeaza in perioada 20 iunie – 29 iunie 2024 cea de-a treia ediție a Athenaeum Summer Festival, un festival care-și propune sa creeze la Ateneul Roman sunetul verii cu lucrari celebre de muzica clasica, jazz, muzica din filme

- Turcia ramane ferm ancorata in angajamentul sau fața de NATO și Occident, iar parteneriatul sau cu Statele Unite nu a fost niciodata mai puternic, chiar daca parțile au pareri diferite cu privire la razboiul din Gaza, a declarat pentru Reuters ambasadorul SUA la Ankara, Jeff Flake.

- Statele Unite au adaugat joi pe lista lor neagra comerciala 37 de entitati chineze, printre care unele companii avand legatura, potrivit Washingtonului, cu survolarea teritoriului american de catre un balon chinez acuzat de a fi spion si care a survolat teritoriul american la inceputul anului 2023,…

- Intalnire importanta azi, la Casa Alba, unde președintele Romaniei Klaus Iohannis va fi primit de Joe Biden. Șeful statului se afla in Statele Unite, in vizita oficiala, pana joi. Intalnirea intre Klaus Iohannis și Joe Biden va incepe la ora 20.30, ora Romaniei. Știrea inițiala In timpul intalnirii…

- Presedintele Klaus Iohannis se va vedea, marți, cu presedintele Statele Unite ale Americii, Joe Biden, in cadrul vizitei de lucru pe care o va efectua, marti si miercuri in SUA. Agenda discuțiilor include situatia din Ucraina si din bazinul Marii Negre, precum si intarirea securitatii in spatiul euroatlantic,…

- Kremlinul a declarat miercuri ca Rusia isi va extinde si mai mult "zona-tampon" din interiorul Ucrainei, daca Kievul primeste de la Statele Unite rachete ATACMS cu raza de actiune mai lunga, care ii permit sa loveasca mai adanc in interiorul Rusiei, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

- Filmul "Civil War", care trage un semnal de alarma despre prabusirea ordinii publice in Statele Unite, s-a clasat in fruntea box-office-ului nord-american chiar din primul sau weekend de proiectii, potrivit estimarilor publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations, informeaza AFP,…

- Va incepe in Mexic, va traversa Statele Unite si se va incheia in Canada: luni, milioane de oameni vor urmari o rara eclipsa totala de Soare, un eveniment ceresc care inca starneste uimire si fascinatie, dar care reprezinta, de asemenea, o oportunitate stiintifica si economica, relateaza AFP.