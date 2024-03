România acordă 2,25 miliarde lei pentru investiții majore în industriile tradiționale Guvernul Romaniei a luat o decizie cruciala pentru susținerea industriei naționale prin alocarea unei finanțari substanțiale in valoare de 2,25 miliarde lei destinate investițiilor majore in sectoarele cu tradiție ale economiei romanești. Aceasta schema de ajutor de stat propusa și aprobata de Ministerul Finanțelor vine in sprijinul investitorilor și antreprenorilor care aspira la creștere economica și dezvoltare durabila. Potrivit declarațiilor oficiale, obiectivul principal al acestei scheme este de a stimula creșterea economica prin susținerea investițiilor in tehnologii inovatoare și sustenabile,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

