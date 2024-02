Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor furnizate de Ministerul Finanțelor, in decembrie 2023, numarul romanilor angajați in sectorul public a fost de 1.292.559, in creștere cu 13.564 fața de ianuarie 2023. Conform informațiilor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor (MF) și consultate de Agerpres, 64% dintre aceste…

- In luna decembrie a anului trecut, numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era de 1.292.559. Facand o scurta analiza, sunt cu 13.564 mai multe comparativ cu ianuarie 2023. Datele arata ca, din totalul celor 827.393 de angajati din administratia publica centrala,…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei au ajuns, la finele lunii decembrie 2023, la 59,77 miliarde euro, in crestere cu 1,48% fata de nivelul de 58,894 miliarde euro la 30 noiembrie 2023 si de 46,636 miliarde euro la 31 decembrie 2022, informeaza BNR printr-un comunicat, potrivit Agerpres.…

- Ministerul Finanțelor a stabilit un termen limita pana la care instituțiile publice pot dispune plați la Trezorerie. Astfel, in conformitate cu ordinul 3589/15.12.2023 al Ministerului Finanțelor, a fost stabilit programul trezoreriilor in data de 29 decembrie 2023, pana la ora 10:00, pentru depunerea…

- Aveti prilejul sa va exprimati opiniile prin completarea unui chestionar anonim. Chestionarul fundamenteaza un studiu pentru politica publica privind functia publica. Este un demers care are in vedere implementarea jalonului 418 din PNRR. Completarea dureaza 12-15 minute. Orice opinie este importanta!…

- Numarul posturilor ocupate din sectorul public a crescut din nou si a ajuns, in octombrie, la 1.289.405, cu 5.206 peste iunie anul acesta si in urcare cu 10.717 comparativ cu decembrie anul trecut. Cea mai mare parte a cresterii vine din angajarile in invatamant. Intre iunie si octombrie, numarul posturilor…

- Cu angajarile din ultimele luni, mare parte in Educatie, Guvernul Ciolacu (instalat in iunie) ajunge la o medie lunara de 1.139 posturi ocupate in plus, peste Guvernele Citu si Orban I si II, dar mai putin comparativ cu Guvernele Ciuca si Grindeanu/Tudose/Dancila. In timp ce numarul de posturi ocupate…

