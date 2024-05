Ministerul Finanţelor: „Numărul angajaților la stat a scăzut” Ministerul Finanțelor a anunțat! Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in martie 2024, de 1.289.540, cu 425 mai putine comparativ cu luna anterioara (minus 0,04%), aproape 63,9% dintre acestea fiind in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF). Din totalul celor 823.890 de angajati din administratia publica centrala (minus 1.155 fata de luna anterioara), 606.862 lucrau in institutii finantate integral de la bugetul de stat (-1.458 angajati, comparativ cu februarie 2024). Cel mai mare numar de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

