Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, in perioada 2020 - 2022, s-a constituit o retea infractionala pentru manipularea achizitiilor publice de dezinfectanti, masti de protectie si echipamente medicale pentru spitale, scoli si alte facilitati municipale in beneficiul unor furnizori prestabiliti, care s-au inteles…

- Conform comunicatului de presa al Guvernului, pentru a sustine sistemul national de IT&C pe pietele emergente si a face posibila accesarea de fonduri externe, Guvernul a aprobat un Memorandum ce include urmatoarele masuri strategice: 1. Realizarea cadrului legal de selectare a societatilor comerciale,…

- Soția ambasadorului Rusiei la București, Valery Kuzmin, a murit in noaptea de luni spre marți, in timp ce se afla in reședința sa, transmit surse oficiale. Soția ambasadorului ar fi acuzat o stare de rau și probleme respiratorii. La sosirea echipajelor de intervenție, ea se afla in șoc cardio-respirator.…

- „Am venit cu domnul ministru sa vedem si lucrarile la Autostrada Moldovei. Nu putem vedea tabloul inchis decat facem si centurile oraselor importante din Moldova. Ce ma bucur mult este ca, in sfarsit, vorbim de autostrada Moldovei. Am vazut impreuna azi impreuna cu domnul ministru deja pe anumite portiuni…

- Prejudiciu de 7 milioane de euro, dupa o presupusa frauda in achiziția de remorchere Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Structura din Cluj-Napoca a Parchetului European conduce 12 percheziții intr-o ancheta impotriva unor funcționari din Administrația Fluviala a Dunarii de Jos și Autoritatea Navala Romana,…

- Tineretul Național Liberal, filiala Salaj, a desfașurat un steag de mari dimensiuni reprezentand alaturat steagul Romaniei și steagul Uniunii Europene pentru a sublinia, in mod simbolic, importanța apartenenței la construcția europeana. Steagul va uni intreaga tara, strabatand toate cele 41 de județe…

- Romania ar putea avea nevoie de sapte ani pentru a reduce deficitul bugetar pana la tinta prevazuta in regulile Uniunii Europene, in conditiile in care guvernul de la Bucuresti se confrunta cu rezistenta opiniei publice la masurile de disciplina fiscala intr-un an electoral, transmite Bloomberg. Ministrul…