Bloomberg: Isărescu rămâne la conducerea BNR Inca un mandat! Mugur Isarescu, cel mai longeviv guvernator de banca centrala din lume, este pe cale sa fie confirmat pentru un nou mandat de cinci ani, in condițiile in care legislatorii urmaresc sa obțina un vot pentru prelungirea mandatului pana la sfarșitul lunii iunie, potrivit surselor Bloomberg . Isarescu a preluat conducerea Bancii Naționale a Romaniei in 1990, la mai puțin de un an dupa prabușirea regimului comunist al lui Nicolae Ceaușescu, și a fost in funcție timp de peste trei decenii, cu excepția unei perioade de un an in care a fost prim-ministru in 1999 și 2000. In varsta de 74… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

