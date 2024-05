Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania Financial Group reached an agreement with BRD - Groupe Societe Generale and Societe Generale Assurances for the acquisition of BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private (BRD Pensii), a company active in Romania, in the field of mandatory private pensions (Pillar…

- Grupul Financiar BT, prin Banca Transilvania și BT Investments, a ajuns la un acord cu BRD-Groupe Societe Generale și Societe Generale Assurances pentru achiziția BRD Pensii (BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private), companie cu activitate in Romania, in domeniul pensiilor private…

- Banca Transilvania cumpara BRD Pensii! Grupul Financiar BT, prin Banca Transilvania și BT Investments, a ajuns la un acord cu BRD-Groupe Societe Generale și Societe Generale Assurances pentru achiziția BRD Pensii (BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private), companie cu activitate…

- Grupul Financiar BT, prin Banca Transilvania și BT Investments, a ajuns la un acord cu BRD-Groupe Societe Generale și Societe Generale Assurances pentru achiziția BRD Pensii (BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private), companie cu activitate în România, în domeniul pensiilor…

- S-au facut precizari importante! Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania ( APAPR ) a facut marți o serie de precizari privind modalitatea și termenele la care pot fi retrași banii din Pilonul II de pensii private. Potrivit legislației in vigoare (Legea 411/2004 cu modificarile și completarile…

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania a venit cu precizari ”ca urmare a vehicularii in spațiul public a unor interpretari eronate a legislației și a unor informații inexacte despre situațiile in care participanții la Pilonul II de pensii private obligatorii pot obține banii acumulați…

- Fondurile de pensii private din Romania au cumulat active in cuantum de 131,5 miliarde lei la finalul lunii decembrie 2023, in crestere cu 31,4% comparativ cu sfarsitul anului anterior, potrivit Raportului Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) privind evolutia sistemului de pensii private in…

- Program finanțat de Guvernul Romaniei prin fondurile primite de la Uniunea Europeana prin PNRR! Vezi in randurile de mai jos cine se incadreaza și cum pot fi folosiți banii! Așadar, se dau 1.900 de euro ajutor de la Guvern pentru familiile nevoiașe din Romania! Programul guvernamental susținut prin…