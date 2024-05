Cheltuielile publice au fost mai mari decat veniturile cu zeci de miliarde de dolari de la intrarea trupelor ruse in Ucraina in februarie 2022, aruncand tara intr-un deficit bugetar important. Ministerul rus al Finantelor a propus sa creasca impozitul impus societatilor de la 20 la 25% si sa adopte noi praguri de impozitare a celor mai bogati rusi. ”Aceste angajamente vizeaza sa implementeze un sistem fiscal drept si echilibrat”, a anuntat marti intr-un comunicat ministrul Finantelor Anton Siluanov. DEFICIT DE 73 DE MILIARDE DE DOLARI IN DOI ANI Exceptii sunt prevazute in cazul militarilor care…