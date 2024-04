România a avut aproape 1,3 milioane de angajaţi la stat în februarie In februarie 2024, numarul posturilor ocupate in instituțiile și autoritațile publice din Romania se ridica la peste 1,28 de milioane, inregistrand o scadere cu 1.827 fața de ianuarie 2024. Aproximativ 64% dintre aceste posturi erau in administrația publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor, conform informațiilor obținute de la AGERPRES. Din totalul de 825.045 de angajați din administrația publica centrala, 608.320 lucrau in instituții finanțate integral de la bugetul de stat, conform sursei citate. Ministerele cu cel mai mare numar de posturi ocupate sunt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

