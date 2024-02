Peste 13.500 de bugetari angajați în numai un an In luna decembrie a anului trecut, numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era de 1.292.559. Facand o scurta analiza, sunt cu 13.564 mai multe comparativ cu ianuarie 2023. Datele arata ca, din totalul celor 827.393 de angajati din administratia publica centrala, 608.152 lucrau in institutii finantate integral de la bugetul de stat (plus 5.745 angajati comparativ cu ianuarie 2023). Cei mai mulți angajți se gasesc in structura Ministerului Educației, respectiv 302.040 (294.930 in ianuarie 2022). Urmatorul loc este ocupat de Ministerul Afacerilor Interne – 123.808… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

