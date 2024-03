Stiri pe aceeasi tema

- "M-ati auzit sa zic ceva inainte? N-am zis nimic, nu voi zice. Este bine de fiecare data sa nu ne antepronuntam si sa nu speculam la absolut nimic pentru ca vin decizii care intorc toata povestea 180 de grade", a afirmat Ciuca, duminica, la Prima News, intrebat in legatura cu dosarul Rosia Montana.Intrebat…

- Presedintele PNL și al Senatului, Nicolae Ciuca, afirma, in legatura cu cazul Rosia Montana, ca el nu a vorbit nimic pe aceasta tema inainte de decizia din procesul de la Washington, mentionand ca nu trebuie sa existe antepronuntari pentru ca "vin decizii care intorc povestea la 180 de grade", scrie…

- Controverse dupa verdictul istoric in cazul Roșia Montana, unde Romania a scapat de plata a miliarde de dolari. Presedintele USR Catalin Drula susține ca ar fi vorba despre manipularea pieței de capital și arata cu degetul catre premierul Marcel Ciolacu, caruia ii cere demisia. Decizia a fost neașteptata,…

- Liberalii si PSD merg pe liste comune la alegerile europarlamentare, anunța Nicolae Ciuca citat de Agerpres. Intrebat daca poate exista un risc de sanctiune din partea electoratului liberal, el a raspuns: „Exista acest risc pe care il asumam pentru un lucru foarte bine asumat: stabilitatea tarii si…

- Rareș Bogdan (PNL) susține ca Nicolae Ciuca este obligat sa candideze, in timp ce Mihai Tudose (PSD) considera ca un președinte de dreapta nu este cea mai buna soluție. Doi lideri cheie ai Coaliției, Rareș Bogdan, europarlamentar și prim-vicepreședinte PNL, și Mihai Tudose, lider de campanie al PSD,…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat luni ca, in prezent, ar fi „foarte greu” sa se poata realiza o alianta PNL – PSD si liste comune pentru cele doua „familii”, dar daca romanii isi doresc „se poate reface actuala coalitie” dupa alegeri. Intrebat, intr-o emisiune la Antena 3 , despre…

- Planurile de comasare a alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidențiale in luna septembrie, propuse de PNL, au generat dezbateri aprinse in cadrul Coaliției de Guvernare. Surse politice indica faptul ca, deși scenariul este in discuție, nu a fost inca agreat de toți membrii coaliției. Propunerea…