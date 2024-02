Alegeri prezidențiale, în septembrie. Cum arată calendarul alegerilor din acest an Pe 8 septembrie, vom avea primul tur al prezidențialelor, iar cel de-al doilea pe 22 septembrie, a declarat președintele PSD Marcel Ciolacu in ședința interna a partidului. De asemenea, alegerile parlamentare vor fi organizate pe 8 decembrie, a mai declarat premierul. Calendarul comun al coaliției PSD – PNL, stabilit in ședința de coaliție, mai conține alegeri europarlamentare comasate cu cele locale pe 9 iunie, dar și liste comune la europarlamentare. Acest calendar a primit votul conducerii PSD. Datele la care vor avea loc alegeri: 9 iunie – europarlamentare și locale 8 și 22 septembrie – prezidențiale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

