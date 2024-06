Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a venit, joi, la Palatul Victoria, pentru o discutie cu premierul Marcel Ciolacu, lider al PSD, a transmis Agerpres.Liderii coalitiei de guvernare, reuniti, miercuri, intr o sedinta largita, nu au reusit sa se puna de acord cu privire la data organizarii alegerilor prezidentiale,…

- Aceasta afirmație vine pe fondul deciziei recente a unui for statutar al PSD, care a confirmat ca partidul va avea un candidat propriu pentru alegerile prezidențiale.„Am spus si ieri, daca vreti va spun si astazi si maine. Noi am decis intr-un for statutar, ieri, foarte clar – Partidul Social Democrat…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat vineri, 14 iunie, referitor la refuzul premierului Marcel Ciolacu de a muta alegerile prezidențiale in decembrie, ca singura chestiune de analiza este legata de efectele asupra procesului de invațamant, deoarece organizarea scrutinului in septembrie se suprapune…

- Marcel Ciolacu clarifica situația legata de schimbarea datei la alegerile prezidențiale, in contextul in care au aparut zvonuri ca acestea vor avea loc in toamna. Premierul spune clar ca exclude aceasta varianta și susține desfașurarea lor la termenul deja stabilit. Marcel Ciolacu, despre alegerile…

- Premierul și presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, 31 mai, la Alba Iulia, ca Mircea Geoana nu dorește sa fie susținut de catre PSD la alegerile prezidentiale și a punctat ca PSD va avea „cu certitudine” un candidat la aceste alegeri, transmite Agerpres.„Domnul Mircea Geoana a spus ca…

- Marcel Ciolacu pretinde ca nu e deranjat de afișele electorale din țara care il promoveaza intens pe Nicolae Ciuca, ba, mai mult, premierul avanseaza posibilitatea ca PSD și PNL ca aiba candidat comun la alegerile prezidențiale din septembrie. Intrebat, la un post tv daca PSD și PNL vor avea candidat…

- La lansarea candidaturii primarului Sectorului 4, Daniel Baluța, Marcel Ciolacu a facut declarații care au starnit dezbateri asupra modului in care politica influențeaza administrarea și bunastarea cetațenilor. In discursul sau, Ciolacu a sugerat ca jocul politic și antagonismul au contribuit la slabirea…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat ca PNL este obligat sa aiba un candidat la alegerile prezidențiale, deoarece este un partid istoric, cu bazon. Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, a vorbit despre alegerile prezidențiale. Liberalul a spus ca PNL este obligat sa aiba un candidat…