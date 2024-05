DISPOZITIVE MEDICALE Comisia Europeana a lansat o ancheta privind achizitiile publice din China de dispozitive medicale, a anuntat jurnalul oficial al UE pe 24 aprilie. Ancheta este prima in cadrul Instrumentului de achizitii internationale al UE, care urmareste sa impiedice tarile sa favorizeze in mod nedrept furnizorii interni. In cazul in care Comisia constata ca furnizorii europeni nu au un acces echitabil la piata chineza, ar putea impune restrictii companiilor chineze de dispozitive medicale care vor licita in cadrul licitatiilor publice din UE. Ancheta urmeaza sa se incheie in termen de…