Comisia Europeană investighează subvențiile chinezești pentru echipamente eoliene în cinci țări, inclusiv România Comisia Europeana pregatește noi investigații privind subvențiile straine pentru echipamente eoliene din China, ce vizeaza cinci state europene, inclusiv Romania, conform informațiilor oferite de publicația Politico. In cazul Romaniei, Comisia Europeana inițiaza o investigație noua referitoare la subvențiile acordate de China in domeniul energiei regenerabile. Aceste demersuri survin in contextul semnalelor de alarma trasate de producatorii europeni de echipamente energetice, care se confrunta cu amenințarea inchiderii fabricilor și au cerut sprijin urgent la Bruxelles. Anchetarea UE vizeaza turbinele… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

- Comisarul european Margrethe Vestager a anuntat marti ca Executivul comunitar a deschis o noua investigatie asupra subventiilor de care au beneficiat producatorii chinezi de turbine eoliene, care sunt destinate pentru o serie de parcuri eoliene construite in Europa, inclusiv in Romania, transmite Reuters.…

