Stiri pe aceeasi tema

- Compania germana de traduceri bazate pe inteligența artificiala (AI) DeepL a fost evaluata la 2 miliarde de dolari in cadrul unei runde conduse de investitorul Index Ventures, a anunțat miercuri compania, potrivit Reuters. Acest lucru face ca DeepL sa fie cea mai valoroasa companie de inteligența artificiala…

- Incendiul a pornit in exterior, dar s-a extins ulterior la o cladire de birouri de la sediul companiei din Bagsvaerd. Orasul danez gazduieste sediul central mondial al Novo, producatorul medicamentelor de succes Wegovy, folosit pentru pierderea in greutate, si Ozempic, folosit ca tratament antidiabetic.…

- Toyota prognozeaza o scadere cu 20% a profitului anual, producatorul concentrandu-si cheltuielile pe masinile electrice si inteligenta artificiala in incercarea de a aduce un „game changer” in industrie, scrie FT, citat de Ziarul Financiar. Pentru anul fiscal care se va incheia in martie 2025 Toyota…

- Gigantul farmaceutic danez a raportat ca profitul net a crescut cu 28% de la un an la altul, la 25,4 miliarde de coroane daneze, sau 3,65 miliarde de dolari, peste o previziune consensuala dintr-un sondaj LSEG, de 23,7 miliarde de coroane. Vanzarile medicamentului pentru slabit Wegovy s-au dublat, la…

- Lilly a spus ca se asteapta la cresteri semnificative ale productiei in a doua jumatate a anului pentru Mounjaro, tratamentul obezitatii si diabetului, pentru care exista un deficit din cauza cererii mari. Cresterea vertiginoasa a cererii pentru medicamentele Mounjaro si Zepbound, ambele cunoscute chimic…

- Compania taiwaneza TSMC, unul dintre liderii mondiali in producția de cipuri IT, a incheiat un memorandum preliminar neangajant cu autoritațile americane prin care SUA ar urma sa-i acorde un sprijin total de 11,6 miliarde de dolari, sub forma de granturi și imprumuturi, pentru a construi o noua fabrica…

- Un nou tratament contra obezitații, lansat de Novo Nordisk, companie farmaceutica daneza, a dovedit rezultate ”impresionante” pe doua planuri diferite: in lupta contra obezitații, dar și in privința caștigurilor societații producatoare. Compania daneza producatoare, care anunța noul tratament de slabit,…

- OpenAi a publicat e-mailurile trimise cu Elon Musk. Gestul acestora vine ca raspuns in urma acțiunilor legale inițiate de miliardar impotriva companiei ChatGPT, pe care o acuza ca s-a indepartat de la scopul inițial. Acțiunea legala inițiata de Elon Musk a starnit un val de reacții, mai ales, in contextul…